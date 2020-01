Playdate: Entwickler können erste Konsolen bestellen

andere

Das Team von Panic macht aktuell vor allem als Publisher von Untitled Goose Game Schlagzeilen, das bei den Game Awards letzten Monat dank einer Kooperation mit der Muppet Show zu den humoristischen Highlights der Show gehörte. Im Hintergrund arbeiten die Mitarbeiter aber weiter an ihrem ersten eigenen Handheld. Dieser zeichnet sich durch ein Schwarz-Weiß-Display aus, das an eBook-Reader erinnert, und durch eine Kurbel an der Seite.

Im aktuellen Update kündigte Panic nun ein Developer Preview an. Insgesamt sollen einige hundert Geräte verlost werden, die aber dennoch bezahlt werden müssen. Auch die fertigen Geräte für die Endverbraucher sollen sich später als Devkits eignen.

Ihr findet einige GIFs von der Produktion der Konsole im verlinkten Artikel. Außerdem wird ein Case gezeigt, welches das Display vor Kratzern schützt. Das Playdate soll im Laufe des Jahres für 150 Dollar erscheinen. Im Preis enthalten sind 12 Spiele, die im Wochentakt veröffentlicht werden sollen.