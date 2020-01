Graywalkers - Purgatory: Early Access ab 15.1.2020 // Gameplay-Video

PC Linux MacOS

Zu Graywalkers - Purgatory, dem im Jahr 2014 per Kickstarter finanzierten, rundenbasierten Postapokalypse-Rollenspiel, ist auf dem YouTube-Kanal Turn Based Lovers ein rund 30-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht worden. Hierbei handelt es sich nach Angaben des Kanalbetreibers um eigenes Gameplay unter Nutzung eines Presse-Keys.

In Graywalkers - Purgatory haben sich Himmel und Hölle mit der Erde in einem "Rupture" (zu deutsch etwa "Riss") genannten Ereignis verbunden. Ihr seid der in einer Prophezeiung angekündigte Anführer der Graywalker, einer Truppe von 36 "rechtschaffenen Seelen", und müsst zunächst die anderen Graywalker finden und rekrutieren, um mit ihnen die Erde von ihren übernatürlichen Eindringlingen zurückzuerobern.

Zu Beginn der Early-Access-Phase wird nach Angaben der Entwickler lediglich einer der drei geplanten Spielmodi verfügbar sein. Im sogenannten "Mission Mode" könnt ihr aus verschiedenen Missionen auswählen, deren Fokus auf Taktikkämpfen liegen wird. Durch das Abschließen von Missionen schaltet ihr weitere frei. Jede Mission soll nach Angaben der Entwickler Teil einer Geschichte sein und sich auf eine Fraktion im Spiel konzentrieren.

Der zweite Modus nennt sich "Preludes" (zu deutsch etwa "Auftakt") und besteht aus kurzen Story-Modulen zu jeweils einem Graywalker. Zunächst soll nur ein Graywalker verfügbar sein; weitere sollen in monatlichen Abständen folgen. Die geplante Einzelspielerkampagne soll erst beim Verlassen des Early Access veröffentlicht werden.

Obwohl Graywalkers - Purgatory ursprünglich bereits seit 2018 im Steam Early Access sein sollte, müsst ihr euch noch bis zum 15. Januar 2020 gedulden.