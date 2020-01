Awesome Games Done Quick 2020: Abermals mit neuem Spendenrekord

Im Rahmen der Awesome Games Done Quick 2020, die vom 5. bis 12. Januar 2020 stattfanden, wurden insgesamt 3.131.475 US-Dollar an Spendengeldern gesammelt, die in diesem Jahr an die US-amerikanische Nonprofit-Organinsation Prevent Cancer Foundation weitergegeben werden.

Die jüngst erreichte Summe markiert einen neuen Rekord, nachdem bereits bei den zehn Veranstaltungen zuvor fast immer neue Höchstbeträge erreicht worden sind: Während zum Beispiel im Verlauf der ersten Ausgabe der Awesome Games Done Quick (1. bis 3. Januar 2010) um die 10.500 US-Dollar gespendet wurden, waren es im Januar 2013 bereits über 448.000 US-Dollar. Die Millionen-Marke wurde schließlich Anfang 2015, der Betrag von mehr als zwei Millionen US-Dollar bei der neunten AGDQ-Ausgabe im Jahr 2017 überschritten. Im Sommer 2019 wurden beim Summer Games Done Quick-Event erstmals über drei Millionen US-Dollar gesammelt, was bis vor wenigen Stunden den bisherigen Rekord darstellte.

Wie es die Bezeichnung bereits andeutet, ist das Ziel der Games Done Quick-Veranstaltungen – neben möglichst zahlreichen Spenden –, die jeweiligen Spiele möglichst schnell abzuschließen, wofür zahlreiche Speedrunner zusammenkommen. Bei den AGDQ 2020 wurden unter anderem The Legend of Zelda - Skyward Sword, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong Country 3, die Doom-Megawad Sigil, Grand Theft Auto - San Andreas, Destiny 2, Celeste, Dark Souls, Sekiro - Shadows Die Twice oder auch Super Metroid Impossible gespielt, um nur wenige Beispiele des umfangreichen Programms zu nennen. Darüber hinaus kamen bei manchen der Titel Besonderheiten zum Einsatz, wie beispielsweise höhere Schwierigkeitsgrade oder das Erreichen bestimmter Ziele.

Da die Awesome-Games-Done-Quick- und Summer-Games-Done-Quick-Spendenmarathons im halbjährlichen Wechsel stattfinden, trifft sich die Szene folglich vom 21. bis 28. Juni zum kommenden Sommer-Event. Eine kurze Zusammenfassung der AGDQ 2020 bietet euch das abschließende Video.