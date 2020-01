Pokémon Mystery Dungeon - Retterteam DX angekündigt // Demo verfügbar

Switch

Im Rahmen der aktuellen Pokémon Direct hat Nintendo ein Switch-Remake der 2006 erschienenen Pokémon-Spinoffs Pokémon Mystery Dungeon - Team Rot (für Gameboy Advance) und Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau (für Nintendo DS) angekündigt. Die beiden 2006-Versionen unterscheiden sich inhaltlich nicht voneinander.

Auch im Remake Pokémon Mystery Dungeon - Retterteam DX schlüpft ihr - im Gegensatz zu den meisten anderen Pokémon-Spielen - nicht in die Haut eines Menschen, sondern eines Pokémons, wobei zu Beginn der Handlung durch einen Fragebogen festgelegt wird, welche Spezies der Hauptcharakter haben wird. Im Team mit drei weiteren Pokémon erkundet ihr zufallsgenerierte Dungeons, in denen ihr andere Pokémon entweder retten oder bekämpfen müsst. Kämpfe finden nicht in einem Extramodus, sondern direkt auf der Karte statt.

Eine Demoversion von Pokémon Mystery Dungeon - Retterteam DX ist bereits im eShop für Nintendo Switch erhältlich. In dieser Demo könnt ihr die ersten Levels ausprobieren. Euren Fortschritt könnt ihr danach auf die Vollversion des Spiels übertragen, die ab dem 6. März 2020 erhältlich sein wird.