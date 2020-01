Doom & Doom 2: Patch bringt 60 FPS, Quicksave, Megawads und mehr

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Screenshot stammt aus der Sigil-Megawad.

Für die Neuveröffentlichungen von Doom (1993) und Doom 2 (1994) gab Bethesda kürzlich ein Update frei, mit dem sowohl technische als auch inhaltliche Neuerungen eingeführt werden. Demnach unterstützen die genannten Titel – zum ersten Mal überhaupt, wie das Unternehmen betont – nun auf allen Plattformen 60 FPS statt der bisherigen 35 FPS.

Hinzu kommt die Möglichkeit des Schnellspeicherns und -Ladens, die Auswahl des Levels euer Wahl oder auch ein neues HUD für den Splitscreen-Modus. Ebenfalls neu sind das Waffen-Schnellwahlsystem sowie Optionen, mit denen ihr Helligkeit und Seitenverhältnis anpassen könnt.

Bezogen auf das eigentliche Spielen der Shooter-Klassiker könnt ihr nach der Installation des Updates auf kostenfreie Addons zugreifen, bei denen es sich „um einige der besten professionell und von der Community erstellten Inhalte der vergangenen mehr als 25 Jahre handelt“. Auch die Addons stehen auf allen Plattformen zur Verfügung, bei denen es sich im Detail um PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie Android- und iOS-Geräte handelt.

Zum aktuellen Zeitpunkt existiert eine erste Sammlung von Erweiterungsinhalten, die zum Beispiel TNT - Evilution und The Plutonia Experiment (zwei Map-Packs, die zusammen mehr als 60 Levels umfassen), die im vergangenen Jahr veröffentlichte Sigil-Megawad von John Romero (ausführliche Vorstellungen der Maps) und No Rest for the Living enthält. Auswählen und installieren könnt ihr die Megawads beziehungsweise Community-Inhalte über das Hauptmenü.

In der FAQ zu den Addons weist Bethesda zudem darauf hin, dass eine Onlineverbindung nur für den Download der zusätzlichen Inhalte erforderlich ist – befinden sich die Erweiterungen auf eurem System, könnt ihr euch abmelden und offline spielen. Weitere Details zum jüngsten Update – wie dessen Größe auf den unterschiedlichen Plattformen, behobene Fehler oder auch Performance-Optimierungen – könnt ihr in diesem Posting nachlesen.