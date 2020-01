Pokémon Go: Spieler gaben 2019 fast 900 Mio. USD aus

iOS Android

Laut den Analysten von Sensor Tower war 2019 das finanziell erfolgreichste Jahr für Pokémon Go seit der Markteinführung im Jahr 2016. Die Seite führt dies auf signifikante Updates und Ingame- sowie Echtwelt-Events zurück.

Durch Ingame-Käufe soll Entwickler Niantic weltweit rund 894 Millionen US-Dollar eingenommen haben. In diesem Jahr rangiert das Game nach Informationen der Seite auf Platz 5 der Umsatz-Rangliste, hinter Candy Crush Saga mit nahezu 1,1 Milliarden US-Dollar Umsatz. Damit konnte sich der Umsatz auch im Vergleich zum fulminanten Start (Pokémon Go erzielt Rekordumsatz von 200 Mio. Dollar im ersten Monat) im Jahre 2016 von 832 Millionen US-Dollar um 64 Millionen US-Dollar steigern. 54 Millionen (6 Prozent) entfallen dabei auf deutsche Spieler, wobei der Hauptumsatz in den USA zu verorten sei. Seit dem Start von Pokémon Go soll Niantic insgesamt rund 3,1 Milliarden Dollar eingenommen haben.

Auch Lizenzgeber Nintendo dürfte von der hohen Beliebtheit des Spiels profitieren, denn die Japaner erwirtschaften zusätzlichen Umsatz mit Merchandise-Artikeln und Gadgets im Zusammenhang mit dem Spiel. Im unten eingebundenen Video testet GG-User Henry Krasemann, besser bekannt auch als Games-Anwalt, das Pokémon-Go-Plus-Gadget. Es gibt euch durch Vibrations- und Farbhinweise Informationen zu in der Nähe befindlichen Pokémons. Dadurch müsst ihr nicht stets auf euer Handy schauen oder aus anderen Apps eures Mobiltelefons ins Spiel wechseln, während ihr unterwegs seid.