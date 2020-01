Dragonball Z - Kakarot: Charakterentwicklung im neuen Gameplay-Showcase

PC XOne PS4

Teaser

Der Entwickler CyberConnect2 und der Publisher Bandai Namco Entertainment haben ein neues Gameplay-Showcase zum nächste Woche erscheinenden Action-Rollenspiel Dragonball Z - Kakarot (im gamescom-Anspielbericht) veröffentlicht. In dem rund dreieinhalb Minuten langen Clip erklären die Entwickler, wie die Charakterentwicklung im Spiel funktioniert.

So könnt ihr die Werte eures Charakters vorübergehend mit Buffs hochtreiben, oder auch permanent verbessern, in dem ihr unterwegs etwa Früchte isst, oder bei einem Koch in der Stadt (oder im eigenen Zuhause) umfangreiche Mahlzeiten zubereitet. Die Rezepte dazu könnt ihr durch Nebenquests oder Gespräche mit den verschiedenen NPCs in der Spielwelt erhalten.

Im Verlauf des Spiels lassen sich darüber hinaus verschiedene Superattacken erlernen. Dafür müsst ihr die Welt erkunden und die Z-Kugeln oder D-Medaillen sammeln, um diese dann für die Freischaltung oder Verbesserung von Angriffsfähigkeiten in eurem Talentbaum einzusetzen.

Außerdem könnt ihr im Spiel Seelenabzeichen sammeln, in dem ihr in der Hauptstory voranschreitet, oder verschiedene Nebenaufgaben absolviert. Die Seelenabzeichen können anschließend auf der Community-Tafel platziert werden, um die Ränge der Z-Krieger zu verbessern und Zugang zu den Community-Fähigkeiten mit hilfreichen Effekten zu erhalten.

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Dragonball Z - Kakarot wird ab dem 17. Januar 2020 für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.