Switch

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Doktor und die lieben Finger

Die Kamera erkennt die Zwischenräume der Finger leider nicht immer einwandfrei

Wie schreibe ich meine Zahlen?

Die zu merkenden Bilder werden später noch gespiegelt, was mich anfangs immer wieder aus dem Flow gebracht hat

Was kommt da noch?

Es Doktore ist von meinen Finger-Rechnenkünsten sichtlich von den Socken

Fazit

Casual-Minispiel-Sammlung für die Nintendo Switch

Einzel- und Multiplayer

Preis am 14.1.2020: 26,99 Euro

In einem Satz: Kurzweilige Minispiele zum Erhalt der geistigen Fitness, der Mehrspielermodus ist leider nur bedingt für Partys geeignet.

Eines der ersten Spiele des frisch angebrochenen Jahres ist die Minispiel-Sammlungvon Nintendo. Erstmals unsere grauen Zellen auf Vordermann gebracht hat der Doktor im Jahr 2006 auf dem Nintendo DS. Nachdem ich vor langer Zeit mit der Wii-Variante immer mal wieder meinen Spaß hatte, habe ich mir nun die neueste Auskopplung für euch angesehen.Wer bereits einen der anderen Serienteile kennt, dem wird vieles bekannt vorkommen. Ziel des guten Doktors ist es, unser Gehirn mithilfe von diversen Minispielen so zu fordern, dass es leistungsfähiger wird. Dies wird repräsentiert durch die Berechnung unseres geistigen Alters, die in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. Hierzu wird, auch beim ersten Spielstart mit einem neuen Profil, ein erster kurzer Test gemacht, der nicht in die späteren Testwertungen einfließt. Die dazu herangezogenen Minispiele wechseln immer wieder.In meinem Falle war es eine Art "Schnick-Schnack-Schnuck", bei der ich auf Kommando gegen eine angezeigte Hand gewinnen oder verlieren musste. Zur Erkennung meiner Handzeichen wird die Infrarotkamera des rechten Joycons verwendet. Leider funktioniert die Kamera für diesen Zweck nicht immer optimal. Das ist auch in späteren Übungen so, in denen die Finger beispielsweise zum Zählen erkannt werden sollen. Ich musste meine Finger teilweise sehr weit auseinanderspreizen, damit Unterschiede korrekt erkannt werden. Diese Ungenauigkeit wirkte sich natürlich auch auf das Ergebnis meines Tests aus. War mein geistiges Alter anfangs noch enttäuschende 68 Jahre, war ich wenige Tage später mit Tests ohne Infrarotkamera nur noch 47 geistige Jahre alt.Andere Ungenauigkeiten gibt es auch bei diversen Rechenspielen. Wenn ich im Sudoku oder beim Schnellrechnen die jeweiligen Zahlen aufschreiben soll, gibt es immer wieder Fehler. Gerade weil ich bei vielen Spielen unter Zeitdruck stehe ist dies sehr ärgerlich. Meine "1" wird, weil ich sie von unten beginne, nie erkannt. Auch mit der "5" und der "4" gibt es immer wieder Probleme, wenn diese nicht sauber geschrieben werden. Hier hat auch der in der physischen Fassung beiliegende Touchpen keine Besserung bewirkt.Nach und nach schaltet ihr immer mehr Spiele frei. Zu Beginn habt ihr die Auswahl zwischen Sudoku, Rechnen und Zeitung lesen. Immer wenn ihr mehrere Tage gespielt hat, kommen neue Übungen dazu. Es ist für jeden etwas dabei, von Fingerübungen wie dem erwähnten "Stein-Schere-Papier", über Fotomerkspiele bis hin zu Vorleseübungen. Nach drei dieser kleinen Gehirnaufgaben am Tag wird uns empfohlen, für den Tag Schluss zu machen und eventuell noch ein wenig "Bazillenjagd" zu spielen. Hierbei handelt es sich um einen sehr gemächlich ablaufenden-Klon. Den Test des geistigen Alters bekommt man jede Woche einmal empfohlen, er kann aber auch vorher schon ausgeführt werden.Statt der täglichen Übungen kann auch ein schnelles Spiel im lokalen Koop gestartet werden. Hier geht es dann eher um schnelles Zählen von Kisten oder Vögeln, flottes Rechnen mit den Fingern oder einen Schnelltest für das geistige Alter. Dies alles kann natürlich in keinster Weise mit Partyspielen wiemithalten.Auf dem Bildschirm der täglichen Übungen wird noch eine Gehirn-Jogging-Weltmeisterschaft für „Demnächst“ angekündigt. Da bin ich gespannt, wie hier die Wettkämpfe aussehen werden, und ob es exklusive neue Übungen für diesen Modus geben wird. Im normalen Trainingsmodus muss ich noch ein paar weitere Minispiele freischalten um alle spielen zu können. Langweilig wird mir mit dieser Auswahl bestimmt nicht, aber mehr als eine halbe Stunde am Abend werde ich den digitalen "Gott in weiß" sicher nicht bemühen.Wer die Reihe mag und sie auch auf der Switch sein Eigen nennen möchte, wird hier glücklich. Ebenso finden diejenigen, die, genau wie ich, ab und zu pseudo-ernsthaft die kleinen grauen Zellen trainieren möchten und mit den Unzulänglichkeiten der Kamera und der Schrifterkennung leben können, hier genau was sie suchen. Für Partyabende mit Freunden taugen die Spiele eher nicht. Die Übungen können übrigens nur im Handheld-Modus ausgeführt werden, im TV-Modus können nur die Partyspiele gestartet werden.