Steam: Rasantes Wachstum an Spielen im Store ebbte 2019 ab

Seit 2014 ist die Zahl von neu erschienenen Spielen auf Valves Plattform Steam von Jahr zu Jahr deutlich gestiegen. Wie Kotaku nun berichtet, hat sich das Ansteigen der Release-Flut entschärft. Basierend auf Zahlen der Drittentwickler-Seite Steamspy seien 2014 1642 neue Spiele erschienen, im Jahr 2016 dann 4400 Stück und 2018 ganze 8195 Neuerscheinungen. 2019 ist die Zahl mit 8400 Titeln immer noch stattlich und übertrifft deutlich die Menge an Games, die ein Mensch in einem Jahr überhaupt auch nur anspielen kann. Der deutliche Aufwärtstrend der letzten Jahre scheint damit aber zum Erliegen gekommen.

Im Vergleich zu den Hunderttausenden Spiele-Apps in Googles Play Store wirkt das noch überschaubar, doch viele Entwickler kämpfen damit, im Steam Katalog in der Masse aufzufallen. In der Masse finden sich zudem suspekte Angebote wie billig aus fertigen Assets zusammengeschluderte Software. Im November löschte Steam sogar über 2500 Spiele aus ihrem Katalog, die auf unspezifizierte Weise versucht hatten, Steamworks-Tools zu missbrauchen (wir berichteten).

Zu Bedenken ist, dass die Daten von SteamSpy nur eine Annäherung an die realen Zahlen darstellen. Auch änderten sich in den vergangenen Tagen noch einige Angaben, auch für die Jahre vor 2019. Der Schöpfer von SteamSpy und Vertriebsleiter beim Epic Games Store Sergey Galyonkin gab gegenüber Kotaku an, dies liege unter anderem an den von Entwicklern eingetragenen Release-Daten im Steam-Backend, die sich bei Early-Access-Titeln ändern oder im Falle von Retro-Titeln gerne auf das originale Erscheinungsjahr geändert werden.