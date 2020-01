„Concept UFO“: Alienware stellt Handheld-Konzept mit Win 10 vor

Die noch bis zum 10. Januar laufende Consumer Electronics Show 2020 brachte einige Überraschungen mit sich: So arbeitet Sony an einem eigenen Elektrofahrzeug, während Samsung mit den sogenannten „Neons“ künstliche Menschen respektive deren virtuelle Avatare präsentierte, um nur zwei Beispiele zu nennen. Bezogen auf unser Hobby ist das „Concept UFO“ nicht uninteressant, bei dem es sich um eine „Vision des Handheld-Gamings“ des zum Dell-Konzern gehörenden Unternehmens Alienware handelt.

Aktuell wurden für den Prototyp drei kurze Videos veröffentlicht. Während ihr in diesem die ersten Illustrationen seht, trägt dieser Clip den Titel „On-the-go-Gaming with Concept UFO“. Die mit 45 Sekunden „längste“ Aufnahme findet ihr unter diesen Zeilen – präsentiert wird euch die Produktidee an sich sowie ein möglicher Handheld- und Power-Bridge-Modus, über den ihr das Gerät an den Fernseher anschließen könnt.

Während den Vertretern der Presse auf der CES einige frühe Modelle des „neuen Spielecomputers“ zur Verfügung stehen, nennt das Unternehmen einige wenige Hardware-Details. Demnach verfügt „Concept UFO“ über einen etwa 20 Zentimeter großen Touchscreen mit einer 1200p-Auflösung – die Nintendo Switch, die als Inspiration diente, verfügt zum Vergleich über einen knapp 16 Zentimeter umfassenden Bildschirm und eine Auflösung von 720p. Ebenfalls ähnlich zum Nintendo-Produkt sind zum Beispiel die abnehmbaren Controller, die an der linken und rechten Seiten des Displays angeordnet sind.

Als Betriebssystem kommt bei der Konzeptstudie beziehungsweise den Prototypen Windows 10 zum Einsatz, wodurch sich Alienware „zusätzliche Vielseitigkeit“ verspricht. Laut heise.de nutzen die CES-Geräte Core-i-Prozessoren der zehnten Generation. Alienware weiter: