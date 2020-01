To the Moon: Neuer Trailer zeigt HD-Version für Switch

Switch

To the Moon ab 7,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

To the Moon ab 49,95 € bei Amazon.de kaufen.

Nach mehreren Verschiebungen erscheint das Indie-Adventure To the Moon (im Test) am 16. Januar 2020 auch für die Switch. Das Studio X.D. Network, das für die Portierung zuständig ist, hat kurz vor dem Launch einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Konsolenumsetzung in bewegten Bildern zeigt. Bei der Switch-Version handelt es sich um die sogenannte HD-Fassung des Spiels, die unter anderem verbesserte Grafik bieten soll und die bereits im Mai 2017 für iOS und Android erschienen ist. Im Nintendo eShop ist To the Moon aktuell zum Preis von 11,99 Euro gelistet.

Entwickler Kan Gao arbeitet währenddessen weiter am dritten Teil der Reihe, der unter dem Titel Impostor Factory noch Ende 2020 für PC, Mac und Linux erscheinen soll. To the Moon selbst soll demnächst zudem als Anime umgesetzt werden.