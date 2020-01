GOG-Midweek-Sale mit Surviving Mars, KOTOR, Everspace und mehr

Auf GOG.com ist ein Midweek-Sale mit neuen DRM-freien Angeboten gestartet. Bis zum 11. Januar 2020, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) wurden dort unter anderem Surviving Mars (Testnote: 7.5), Star Wars - Knights of the Old Republic (zum Report), Everspace und diverse weitere Titel im Preis reduziert. Die Rabatte reichen dabei teilweise um bis zu 90 Prozent.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):