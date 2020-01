Persona 5 Scramble - The Phantom Strikers im neuen Gameplay-Trailer

Switch PS4

Während Persona 5 Scramble - The Phantom Strikers in Japan bereits im kommenden Monat veröffentlicht wird, lässt der Release-Termin für den westlichen Markt nach wie vor auf sich warten. Dank eines neuen japanischen Gameplay-Trailers können die hiesigen Fans der Persona-Serie aber zumindest einen weiteren Blick auf das Spin-off von Omega Force werfen.

Anders als die Originalserie setzt Persona 5 Scramble - The Phantom Strikers auf ein actionbasiertes Kampfsystem im Musou-Stil, wodurch ihr euch im Laufe des Spiels ähnlich wie in der Dynasty-Warriors-Reihe durch riesige Gegnermassen prügelt. Das Geschehen ist zudem nicht mehr nur auf Tokio beschränkt. Stattdessen reisen die Phantomdiebe durch Japan, um mysteriöse Ereignisse zu untersuchen. Die Geschichte des Spin-offs setzt ein halbes Jahr nach den Geschehnissen in Persona 5 (im Test: Note 9.0) an und führt die Story des Hauptspiels fort.

Persona 5 Scramble - The Phantom Strikers wird ab dem 20. Februar 2020 für die PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein. Den besagten Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: