DCP 2020: Einreichungsphase gestartet // Neuerungen im Überblick

Am gestrigen Mittwoch hat die Einreichungsphase für den diesjährigen Deutschen Computerspielpreis begonnen, bis zum 23. Januar können Entwickler nun ihre Titel für die Auszeichnung nominieren. In diesem Jahr treten einige Neuerungen in Kraft, so muss bei der Einreichung erstmals begründet werden, warum genau das nominierte Spiel auszeichnungswürdig ist, zudem muss das Spiel vor der Preisverleihung am 27. April 2020 veröffentlicht worden sein. Außerdem wird in diesem Jahr der Bund erstmals die Prämien in Gesamthöhe von 590.000 Euro komplett übernehmen. Auch die Kategorien für die Auszeichnungen wurden überarbeitet. In diesem Jahr setzen sie sich, wie nachfolgend aufgelistet, zusammen.

Dotierte Kategorien:

Bestes Deutsches Spiel

Neu: Bestes Familienspiel (maximal USK 12)

Beste Innovation und Technologie (umbenannt von: Beste Innovation)

Beste Spielewelt und Ästhetik (umbenannt von: Beste Inszenierung)

Bestes Gamedesign

Bestes Serious Game

Bestes Mobiles Spiel

Neu: Bestes Expertenspiel

Neu: Bestes Studio

Nachwuchspreise (Bestes Debüt / Bester Prototyp)

Kategorien ohne Preisgeld:

Bestes Internationales Spiel

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel

Neu: Spielerin / Spieler des Jahres

Sonderpreis der Jury

Publikumspreis

Folgende Kategorien entfallen ab diesem Jahr:

Bestes Kinderspiel

Bestes Jugendspiel

Beste internationale Spielewelt

Nachwuchspreis Konzept

Das erste Mal könnt ihr euch auch direkt mit einem Vorschlag für den undotierten Preis zum "Spielerin/Spieler des Jahres" direkt beteiligen. Mit dem Preis sollen "[...] zum Beispiel Letsplayer, eSportler oder "gewöhnliche" Spieler, die besondere Leistungen errungen haben, indem sie sich für das Medium Games oder ihre Community engagieren" ausgezeichnet werden.

Als letzter Punkt wurden auch die Anforderungen an die Ausrichtung der Gala zur Preisverleihung überarbeitet. So ist den veranstaltenden Organisationen wichtig, dass die Glaubwürdigkeit bei Gamern und der Branche gewährleistet wird. Gastgeber für die Verleihung, die in diesem Jahr wieder in München stattfindet, wird, wie bereits 2018, Ministerpräsident Markus Söder sein.