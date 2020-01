Assassin's Creed Ragnarok: Amazon-Eintrag als Fälschung entlarvt [U]

PC XOne PS4

Assassin's Creed Odyssey ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Assassin's Creed Odyssey ab 24,29 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 13. Januar 2020, um 15:15 Uhr

Der angebliche Eintrag zu Assassin's Creed Ragnarok von Amazon Deutschland hat sich inzwischen als eine weitere Fälschung entpuppt. Ein Twitter-Nutzer mit dem Account-Namen j0nathan hat sich zu Wort gemeldet und räumte ein, den Screenshot gefälscht zu haben.

Nun, es ist Zeit, die Wahrheit zu sagen: Ich war derjenige, der dieses Bild erschaffen hat. Es ist also in der Tat eine Fälschung, Amazon Deutschland hat den Eintrag für diese Sonderausgaben von Assassin's Creed Ragnarok nie veröffentlicht.

Als Grund für die Fälschung gibt er an die Motivation, Gaming-Webseiten bloßzustellen, die derartige Gerüchte als Wahrheit verkaufen und solche Bilder als Clickbait benutzen. Das Gerücht, dass der Titel im kommenden Monat auf einem Playstation-Event angekündigt werden soll, hält sich aber weiterhin hartnäckig. Ob das Spiel mit dem aktuellen Codenamen „Kingdom“ am Ende tatsächlich den Beinamen „Ragnarok“ tragen wird, bleibt abzuwarten.

Originalmeldung vom 8. Januar 2020, um 14:44 Uhr

Gerüchte, dass Ubisofts nächstes Assassin's-Creed-Spiel den Zusatztitel „Ragnarok“ tragen wird, gab es bereits 2019. Die Entwicklung eines Spiels mit Wikinger-Thematik (Arbeitstitel „Kingdom“) wurde unter anderem vom Kotaku-Redakteur Jason Schreier bestätigt. Offiziell angekündigt wurde der Titel bisher jedoch nicht, was sich allerdings in Kürze ändern könnte. So will ein Resetera-Nutzer eine entsprechende Produktseite bei Amazon entdeckt haben.

Die besagte Seite ist zwar bei Amazon nicht zu finden, der User PlunderBunker veröffentlichte aber einen Screenshot von dem Eintrag, der eine Standard, Gold und Valhalla Edition zeigt. Sollte der Eintrag echt sein, könnte dies auf eine baldige Ankündigung des Spiels hindeuten. Aktuellen Gerüchten zufolge soll der Titel im Februar auf einem Playstation Event, auf dem auch die PS5 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, als Launchtitel enthüllt werden. Ob es tatsächlich der Fall sein wird, werden wir in den kommenden Wochen erfahren.