Yakuza - Like a Dragon: Hinweise auf englische Sprachausgabe

PS4

Segas kommendes Action-Adventure Yakuza - Like a Dragon könnte im Westen eine englische Sprachausgabe erhalten. Ein Resetera-User machte auf einen inzwischen entfernten Eintrag auf der Website von PCB Productions aufmerksam. Das Unternehmen, das in der Vergangenheit für englische Lokalisierungen verschiedener japanischer Spiele verantwortlich zeichnete, wird dort für „Talent Direction, Mocap, Vocap und Dialog Production“ in Yakuza - Like a Dragon gelobt.

Bisher wurde nur die PS2-Version des ersten Yakuza-Spiels, die 2006 im Westen erschien, mit englischer Sprachausgabe versehen. Die Umsetzung war allerdings alles andere als gut und wurde seinerzeit von den Spielern belächelt. Seitdem brachte Sega die Serie ausschließlich mit der japanischen Sprachausgabe und englischen Untertiteln auf den westlichen Markt.

Das für die Serie verantwortliche „Yakuza Studio“ hat bereits bei seinem letzten Spiel Judgment (Testnote: 9.0) eine englische Sprachausgabe geboten und da Yakuza - Like a Dragon einen komplett neuen Cast im Spiel vorstellt, würde eine englische Lokalisierung Sinn machen. Eine offizielle Bestätigung der englischen Lokalisierung von Sega lässt bisher auf sich warten.