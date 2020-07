Epic Games Store soll künftig auch Achievements bieten

Ark - Survival Evolved ab 33,84 € bei Amazon.de kaufen.

Der Epic Games Store soll demnächst um ein weiteres Feature ergänzt werden. Via Twitter kündigte Epic Games an, dass die Plattform künftig auch Achievements bieten soll. In einem kurzen Video zeigen die Entwickler am Beispiel von Ark - Survival Evolved, wie das System aussehen könnte. Epic weist jedoch darauf hin, dass es sich dabei noch um eine frühe Version handelt, die sich im Laufe der Zeit noch ändern kann.

Bislang ist nicht bekannt, welche Spiele das Achievement-System in Zukunft unterstützen werden. Einen Termin für das neue Feature hat Epic bislang ebenfalls noch nicht genannt. Zuletzt wurde der Store unter anderem um die von Steam bekannten Wunschlisten erweitert. Im Juli 2020 verkündete GOG.com die Integration des Epic Games Stores in den hauseigenen Launcher GOG Galaxy 2.0.