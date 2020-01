Lost Soul Aside: Action-Adventure soll dieses Jahr erscheinen

PC PS4

Lost Soul Aside wird noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht. Das gab Ultizero Games gegenüber dem chinesischen Nachrichtenmagazin Xinwen Zongheng bekannt. Das von Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) inspirierte Action-Adventure, das 2016 als ein Ein-Mann-Projekt vom Entwickler Yang Bing vorgestellt wurde, erweckte kurz darauf das Interesse von Sony, woraufhin der japanische Hersteller den Titel in sein „Playstation China Hero Project“ integrierte.

Aktuell arbeiten 14 kreative Köpfe an der Fertigstellung des Titels. „Der Meilenstein im Jahr 2020 ist die Veröffentlichung dieses Spiels“, so Bing. „Wir gestalten das Spiel nach unseren besten Möglichkeiten, nicht nur für die Spieler, die uns weiterhin unterstützen, sondern auch für unsere Investoren, um ein besseres Geschäftsergebnis zu erzielen. Langfristig hoffe ich, dass wir diese Marke weiter ausbauen können, indem wir immer mehr Erfahrung sammeln, so dass unser Team nicht nur in diesem Genre, sondern auch in anderen Genres etwas abliefern kann.“

Die Geschichte von Lost Souls Aside dreht sich um einen langjährigen Krieg zwischen zwei Königreichen. Wenige Jahre nach dem Beginn des Krieges erschienen wie aus dem Nichts mysteriöse Kreaturen und fingen an Menschen zu ermorden. Ihr schlüpft in die Rolle von Kazer, des Anführers der königlichen Ritter, dessen Familie bei einem Umfall ums Leben kam. Eins Tages wird seine Seele versehentlich mit einem Monster namens „Arena“ verschmolzen...