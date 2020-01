Astroneer erscheint offenbar auch für Switch

Switch

System Era Softworks plant offenbar sein Weltraum-Sandbox-Survival-Spiel Astroneer (im Arcade-Check) in naher Zukunft auch für die Switch zu veröffentlichen. Hinweise darauf liefert ein Eintrag in der Datenbank der Entertainment Software Rating Boards (ESRB). Dort wurde die Umsetzung für Nintendos Hybrid-Konsole vor kurzem mit einer Altersfreigabe versehen.

In Astroneer macht ihr euch als ein Abenteurer in der weiten Zukunft des 25. Jahrhunderts, zur Zeiten eines Goldrauschs, auf, die Grenzen des bekannten Weltraums zu erforschen und versucht in den menschenfeindlichen Umgebungen dem Universum seine Geheimnisse zu entlocken. Wahlweise alleine oder mit Freunden könnt ihr gewaltige über- und unterirdische Basen errichten, nützliche Ressourcen sammeln, neue Technologien erforschen und neue Fahrzeuge bauen, mit denen sich die Weiten des Sonnensystems erkunden lassen.