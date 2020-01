Masahiro Ito: Silent-Hill-Designer arbeitet an neuem Projekt

Bild stammt aus Silent Hill 2

Masahiro Ito, der jahrelang als Designer an Konamis Horrorspielserie Silent Hill beteiligt war, hat die Fans via Twitter darüber informiert, dass er aktuell an einem neuen Projekt arbeitet, bei dem er als ein „Kernmitglied“ tätig sei. „Ich hoffe dieser Titel wird nicht gestrichen“, twitterte der Entwickler, wohl als einen kleinen Seitenhieb auf Konami, das 2015 nach kreativen Differenzen mit Hideo Kojima das Projekt eingestellt hatte, woraufhin Kojima wenige Monate später das Unternehmen verließ, um mit Kojima Productions ein eigenes Studio zu gründen.

Bei welchem Studio Ito arbeitet, erwähnte er nicht. Möglicherweise ist er bei Kojima Productions untergekommen, wo bekannterweise aktuell ein neues Horrorspiel entsteht. Ito war als Monster- und Background-Designer am ersten Silent Hill beteiligt und arbeitete danach als Art Director an Silent Hill 2 und Sill Hill 3. Zudem wirkte er als Illustrator an Silent Hill - Cage of Cradle mit und wird für seine Hilfe auch bei Silent Hill 4 - The Room und Silent Hill - Origins erwähnt. Zuletzt war er als Kreaturen-Designer für Metal Gear Survive (Testnote: 6.0) tätig.