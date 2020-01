The Witcher: Offizieller Podcast zur Netflix-Serie angekündigt

PC Switch XOne PS4

Teaser

Die am 20. Dezember 2019 mit der ersten Staffel gestartete Netflix-Serie The Witcher wird einen offiziellen „Hinter den Kulissen“-Podcast erhalten. Dies gab der Showrunner Lauren Schmidt Hissrich via Twitter bekannt. Der Podcast wird bereits nächste Woche, am 8. Januar 2020, über Spotify, Pocket Casts, Apple Podcasts und Stitcher verfügbar sein. Mit dabei werden der Cast, die Crew und andere kreative Köpfe hinter der Serie sein. In der Beschreibung heißt es:

Wie haben die Autoren die Handlung entwickelt? Was hat das unverkennbare Outfit eines Charakters inspiriert und wie viele Leute waren an der Erschaffung eines Monster beteiligt?! In „Behind The Scenes“-Episoden erfahrt ihr exklusiv, wie die größten Serien von Netflix gemacht werden. Findet gemeinsam mit unseren Gastgebern heraus, wie eine Staffel eurer Lieblingssendung zustande kommt - angefangen mit dem Drehbuch und bis zur Ausstrahlung der Serie.

Mit The Witcher ist Netflix ein weltweiter Serien-Hit gelungen, der in punkto Zuschauerzahlen auch Disneys neue Star Wars-Serie The Mandalorian sowie die hauseigenen erfolgreichen Serien hinter sich ließ und auch der Spielreihe von CD Projekt Red zu neuen Rekorden in Hinblick auf die Spielerzahlen verhalf. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen im Februar dieses Jahres starten. Bis diese auf Netflix verfügbar sein wird, werden sich die Fans allerdings noch lange gedulden müssen, denn der Release ist erst für das kommende Jahr geplant.