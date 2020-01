noclip: The Making of Outer Wilds

PC XOne PS4

Das noclip-Doku-Team rund um Ex-Gamespot-Reporter Danny O'Dwyer hat ihr nächstes Projekt in Form einer über 50-minütigen Dokumentation zur Entwicklung von Outer Wilds und dem Werdegang des Indie-Studios Mobius Digital veröffentlicht. Das Studio wurde von Masi Oka, einem Emmy- und Golden Globe-nominierten japanischstämmigen Schauspieler in Kalifornien gegründet. Selbstverständlich kommen alle Mitarbeiter des Studios in der Doku zu Wort.

Das Video beleuchtet außerdem die Anfänge des Studios und des Entwicklerteams während dem Experiment Outer Wilds als Studentenprojekt und beschreibt die großen Veränderungen nach dem Gewinn mehrerer Awards, der finanziellen Absicherung des Projekt durch Publisher Annapurna und die Erweiterung des Entwicklerteams. Darüber hinaus wird das Konzept hinter Outer Wilds erklärt sowie die technischen Tücken und Herausforderungen beschrieben.

In Outer Wilds seid ihr als Abenteurer und Astronaut in einem Sonnensystem unterwegs, das in "Täglich grüßt das Murmeltier"-Manier alle 22 Minuten von einer Supernova zerstört wird. Ihr könnt mit jedem Bildschirmtod eure Fortschritte, Erfahrungen und Erkenntnisse behalten und diese für die weitere Erkundung der verschiedenen Planeten nutzen um hinter das Rätsel der mysteriösen Zeitschleife zu kommen. Das Video könnt ihr euch direkt hier anschauen: