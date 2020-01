Wizardry - Labyrinth of Lost Souls: Lizenzprobleme gelöst // PC-Termin

PC

Eigentlich sollte Wizardry - Labyrinth of Lost Souls bereits im Mai vergangenen Jahres für den PC erscheinen, doch „unvorhergesehene Probleme mit der Lizenz“ haben dafür gesorgt, dass das Rollenspiel von Acquire immer weiter nach hinten und schließlich auf 2020 verschoben wurde. Nun wurden die Schwierigkeiten offenbar beseitigt, denn wie der Publisher XSEED Games jüngst mitteilte, wird die Windows-Version des Spiels am 15. Januar 2020 auf den Markt kommen.

Wizardry - Labyrinth of Lost Souls wurde ursprünglich im Jahre 2009 zuerst für die PS3 und 2015 auch für die PS Vita (in Japan) veröffentlicht. Die PC-Fassung soll sämtliche veröffentlichte DLCs umfassen und mit visuellen Verbesserungen aufwarten. Der Preis des Spiels soll bei etwa 15 Euro liegen. In der ersten Woche soll es für die Käufer zudem zehn Prozent Rabatt geben. Die PC-Version wird auch über einen „Turbo-Modus“ verfügen, mit dem sich das Gameplay auf Wunsch beschleunigen lässt. Einen Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: