Total War - Three Kingdoms: Mandate of Heaven: Die Gelben Turbane im Gameplay-Video

PC Linux MacOS

In rund eineinhalb Wochen werden Creative Assembly und der Publisher Sega mit Mandate of Heaven eine neue Erweiterung für das Globalstrategiespiel Total War - Three Kingdoms (Testnote: 8.0) veröffentlichen. In einem neuen Video stellen euch Lead Content Producer Tom Hawkins und Senior Designer Simon Mann die Fraktion der Gelben Turbane ausführlich vor.

Mandate of Heaven wird laut dem Studio die bisher größte und detaillierteste Erweiterung für Total War - Three Kingdoms sein. Die Story verschlägt euch in das Jahr 182 n. Chr., kurz vor der Rebellion der Gelben Turbane und lässt euch durch den Konflikt, bis tief hinein in die Ära der Drei Reiche kämpfen. Die Entwickler versprechen einzigartige neue Kampagnenmechaniken, 40 neue Kampfeinheiten und Einheitsfähigkeiten, neue Charaktere, sechs neue spielbare Kriegsherren (samt der Zhang-Brüder und Kaiser Ling), sowie die Entstehungsgeschichten legendärer Charaktere wie Cao Cao und Liu Bei. Der Release erfolgt am 16. Januar 2020.