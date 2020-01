Final Fantasy 7 Remake: Erscheint die Demo schon nächste Woche?

PS4

Final Fantasy 7 Remake ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die bisher unangekündigte Demo zu dem im März erscheinenden Remake von Final Fantasy 7 (im E3-Anspielbericht) wird möglicherweise schon nächste Woche zum Download bereitstehen. Hinweise darauf liefert eine vorläufige Programmübersicht von Kinda Funny Games. In dem unten verlinkten Video (bei Minute 16:46) verspricht die Redaktion in der kommenden Woche erste Eindrücke aus der Anspielversion des Japano-Rollenspiels auf YouTube zu präsentieren.

Vor wenigen Tagen wurden bereits das Intro und der Demo-Title-Screen geleakt. Inzwischen tauchte auf Reddit ein Bild auf, auf dem die Größe der Demo mit 22,54 GB angegeben wird. Dataminer haben zudem in der Demo Hinweise auf eine PC-Version entdeckt. So wurden in dem Code unter anderem Verweise auf Auflösungen gefunden, die von keiner Konsole unterstütz werden. Auch wird Nvidia erwähnt, während die Grafikkarten und CPUs der Xbox- und Playstation-Systeme bekannterweise komplett auf AMD setzen. Sobald Square Enix die Demo selbst offiziell ankündigt und einen Datum verrät, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.