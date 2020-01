GTA 5: Ab sofort im Xbox Game Pass für Konsole enthalten

XOne

Auf Xbox.com wurde kürzlich bekannt gegeben, dass Rockstars Open-World-Epos Grand Theft Auto 5 (Wertung im Test für Xbox 360 und Playstation 3: 10) ab sofort im Xbox Game Pass für die Xbox One enthalten ist. In dem ursprünglich im September 2013 veröffentlichten Titel schlüpft ihr im fiktiven Los Santos in die Rolle von drei verschiedenen Charakteren und erklimmt fortan die Karriereleiter im kriminellen Milieu. Grand Theft Auto 5 wurde natürlich für die aktuelle Konsolengeneration angepasst, seine Top-Bewertung hat es auch im Test für die Nextgen-Konsolen nicht eingebüßt.

Seid ihr im Besitz des Xbox Game Pass Ultimate oder eines Xbox Live Gold-Zugangs könnt ihr ebenfalls auf Grand Theft Auto Online (Wertung im Test: 8.0) zugreifen. In diesem Modus treffen bis zu 30 Spieler in einer dynamischen Online-Welt aufeinander. Der Online-Ableger wird weiterhin regelmäßig mit Inhalts-Updates versorgt - zuletzt am 12. Dezember 2019 mit dem Diamond Casino Heist, den Inhalt könnt ihr der offiziellen Rockstar-Seite entnehmen.

Solltet ihr den Xbox Game Pass Ultimate bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr noch bis zum 6. Januar auf ein Angebot zugreifen, dass euch die ersten drei Monate Xbox Game Pass Ultimate für nur einen Euro gewährt. Somit habt ihr für diesen Zeitraum Zugriff auf über einhundert Spiele für Konsole und PC.