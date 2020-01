Stalker 2 setzt auf Unreal Engine für besseren Mod-Support

PC XOne PS4

Der kommende Open-World-Ego-Shooter Stalker 2 wird die aktuelle Version der Unreal Engine von Epic Games als grafischen Motor nutzen. Dies gab der verantwortliche Entwickler GSC Game World jüngst über den offiziellen Twitter-Account des Spiels bekannt. In dem Tweet heißt es:

Das Team von GSC Game World ist stets auf der Suche nach der besten Technologie, mit der man arbeiten kann und die Unreal Engine war für uns die passende Wahl. Sie gibt uns die Möglichkeit, die von euch erwarteten Spiele mit der Atmosphäre voller Spannung und Mysterien - den Kernelementen des Stalker-Universums - zu entwickeln. Darüber hinaus passt die Unreal Engine zu unserem Ziel, das Modding für das Spiel noch einfacher und zugänglicher zu machen. Die Spielermodifikationen haben die Welt von Stalker am Leben erhalten, während wir an dem Nachfolger gearbeitet haben und dafür könnten wir nicht dankbarer sein.

Auch wenn die Ankündigung so klingt, als würde das Spiel am Ende Epic-exklusiv veröffentlicht, scheint dies nicht der Fall zu sein. „Wir wissen, worüber ihr euch Gedanken macht. Diese Ankündigung hat allerdings nichts mit Plattformen oder den digitalen Stores zu tun. Darüber werden wir später sprechen“, so die Entwickler. Es bleibt also abzuwarten, wie und wo das Spiel letztendlich vertrieben wird. Der Release des Titels war ursprünglich für 2021 geplant, doch diese Angaben wurden inzwischen wieder von der offiziellen Homepage stalker2.com entfernt.