Playstation Gear Store in Europa überraschend geschlossen

PS4

Sony hat die europäische Version seines Playstation Gear Stores überraschend geschlossen. Wer die Website playstation-gear.com/de ansteuert, bekommt einen blauen Bildschirm und eine Meldung angezeigt, in der der Betreiber über die Schließung des Stores informiert wird. Dazu heißt es, dass Leute, die noch offene Bestellungen haben, sich an den Support wenden können.

Der Playstation Gear Store war seit dem 24. Mai 2017 in Deutschland zugänglich und bot verschiedene offizielle Playstation-Produkte, darunter Brieftaschen, Hemden, Hüte und andere Merchandising-Artikel an. Die Nordamerikanische Version des Shops ist weiterhin offen, versendet sein Angebot allerdings nicht in die europäischen Länder. Gründe, warum der Store ohne große Ankündigungen geschlossen wurde, nannte Sony bisher noch nicht.