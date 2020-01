Spielwiese-Nanocast #16: The Witcher (Netflix)

PC MacOS

Der aktuelle Nanocast, eine kleine Subserie des Spielwiese-Podcasts, dreht sich ganz um die Netflix-Serie The Witcher, die auf den Büchern von Andrzej Sapkowski basiert. Dazu haben sich in Folge 16 die GG-User Major Panno aka Patrick und Sothi aka Alex zusammengefunden.

Der Hype-Train um die erfolgreichste Serie des Jahre (zur GamersGlobal-News) ist also auch beim Spielwiese-Team angekommen. Ob und wie sie den beiden Podcastern gefallen hat, erfahrt ihr in dem knapp 90-minütigen Podcast. Den Link findet ihr in den Quellen dieser News.