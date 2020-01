Team 17 kauft Commandos-2-HD-Remaster-Entwickler Yippee Entertainment

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Der britische Entwickler Team17 gab heute den Kauf des Entwicklerstudios Yippee Entertainment bekannt. Das ebenfalls in Großbritannien ansässige Indie-Studio wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Team 17 und soll künftig sowohl an eigenen Marken, als auch an Franchises von Team 17 und seiner Partner arbeiten, die über das Verlagslabel erscheinen. Das Team und die Führung in Person des CEO Mike Delves bleiben durch die Übernahme unverändert. Die Kosten für die Übernahme betrugen 1,4 Millionen Britische Pfund (umgerechnet etwa 1,65 Millionen Euro). Davon wurden 922,407 Britische Pfund (rund 1,087 Millionen Euro) in Bar und 433,200 Britische Pfund (ca. 510.000 Euro) in Aktien bezahlt.

Yippee Entertainment hat in der Vergangenheit unter anderem Spiele für Kalypso und Cartoon Network entwickelt und arbeitet aktuell für Kalypso an dem HD-Remaster von Commandos 2. Für Team17 ist es erst die zweite Übernahme, nachdem das Studio 2016 Moldy Toof, den Entwickler von The Escapists (Testnote: 6.5), erwarb. Die aktuelle Übernahme von Yippee Entertainment ist Teil von Team17 Plänen, mehr Entwickler aus der Nordwestlichen Region von England zu rekrutieren. 2018 sagte der Team17-CEO Debbie Bestwick: „Jeder erwartete von uns, dass wir nach dem erfolgreichen Börsengang jede Menge Studios aufkaufen würden. Die derzeitige Strategie des Verlags funktionierte allerdings so gut, dass es nicht erforderlich war.“