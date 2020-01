Nintendo Direct: Gamestop liefert Hinweise auf neue Episode

Seit 2013 hält Nintendo am Anfang jedes Jahres (mit Ausnahme von 2016) eine neue Episode von Nintendo Direct ab. Auch 2020 wird es offenbar nicht anders sein, wie die Artikelnummer-Liste von Gamestop, die bereits in der Vergangenheit auf Ankündigungen hinwies, verrät.

Nintendo hat seit der Direct-Ausgabe im September keine großen First-Party-Ankündigungen für 2020 getätigt. Abgesehen von Animal Crossing - New Horizons sieht die Liste der kommenden Spiele also aktuell eher mau aus. Es ist also zu erwarten, dass die neue Direct-Ausgabe ein paar neue Titel für das neue Jahr vorstellen wird. Die neue Episode dürfte wie üblich im Januar oder Februar stattfinden. Einen konkreten Termin erfahrt ihr zum gegebenen Zeitpunkt auch bei uns.