Epic Games Store: Darksiders 1 & 2 sowie Steep bis 9.1. gratis verfügbar [U]

Update vom 2. Januar:

Vom 9. bis 16. Januar könnt ihr euch im Epic Games Store eine kostenfreie Fassung von For the King für eure Spiele-Bibliothek sichern. Da dieser Zeitraum nach der um eine Woche verlängerten Feiertagsaktion beginnt, deutet im Moment vieles darauf hin, dass Epic Games das wöchentliche Verschenken von Spielen auch im Jahr 2020 fortsetzt (danke an unseren User selters für den Hinweis). Ein offizielles Statement dazu gibt es noch nicht.

Ursprüngliche News vom 1. Januar:

Im Dezember 2018 informierten wir euch darüber, dass Epic Games über seine seinerzeit gestartete Verkaufsplattform alle zwei Wochen ein Spiel kostenlos zur Verfügung stellt. Im Juni 2019 änderte sich dieser Rhythmus, wodurch ihr wöchentlich einen Gratistitel eurer Epic-Games-Bibliothek hinzufügen konntet.

Im Zuge der vom 19. Dezember bis 1. Januar laufenden Feiertagsangebote wurde der Takt wiederum erhöht, sodass es in diesem Zeitraum jeden Tag ein kostenfreies Spiel gab. Zum (eigentlichen) Abschluss dieser Aktion verschenkt Epic Games bis zum 9. Januar um 17 Uhr drei Titel:

Die beiden Darksiders-Ausgaben bieten gegenüber den Originalspielen unter anderem höhere Auflösungen, hinzu kommen bei der Deathinitive Edition zum Beispiel Features wie optimiertes Balancing und überarbeitete Beuteverteilung oder auch verbesserte Grafik für Levels, Charaktere und Spielwelt. In Steep hingegen könnt ihr euch in einer offenen, verschneiten Spielwelt vier Extremsportarten widmen.

Da es im Epic Games Store keine Vorschau auf ein weiteres Gratisspiel gibt – wie in den vergangenen Monaten üblich – ist davon auszugehen, dass das Verschenken von Spielen mit den aktuellen Angeboten nach einem Jahr (zumindest vorerst) sein Ende gefunden hat. Die jüngste Feiertagsaktion wurde allerdings bis zum 7. Januar 2020 verlängert; die jeweiligen Angebote könnt ihr euch auf dieser Seite anschauen.