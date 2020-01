Metro Redux für Switch + Void Bastards für PS4 laut PEGI-Eintrag

Switch PS4

Das Pan European Game Information Board (kurz PEGI) diente in der Vergangenheit bereits des Öfteren als verlässliche Quelle für kommende Portierungen und jüngst lieferte die Datenbank hinweise für zwei weitere anstehende Umsetzungen. Zum einen wird offenbar Metro Redux (Testnote: 8.5) für Nintendos Hybridkonsole Switch erscheinen. Und zum anderen werden die PS4-Spieler mit einer Portierung von Void Bastards (zum Indie-Check) bedacht.

Metro Redux ist eine grafisch verbesserte Neuauflage der ersten beiden Serienteilen Metro 2033 (Testnote: 8.5) und Metro - Last Light (Testnote: 8.5). Die auf den Romanen von Dmitry Glukhovsky basierende Ego-Shooter-Reihe versetzt euch in das postapokalyptische Moskau. Ihr schlüpft in die Rolle von Artyom und müsst euch in der namensgebenden Metro, in die sich die Überlebenden des verheerenden Atomkriegs zurückgezogen haben, neuen Bedrohungen stellen.

Void Bastards ist ein Rogue-lite-Ego-Shooter, der stark von Spielen, wie System Shock 2 und der Bioshock-Reihe inspiriert wurde. Hier übernehmt ihr die Rolle eines Gefangenen und müsst ein im Nebel gestrandetes Gefängnisraumschiff reparieren. Um das zu tun, erkundet ihr andere naheliegende Schiffswracks. Dabei bekommt ihr es mit mutierten Crewmitgliedern, Verteidigungsanlagen und mysteriösen Wesen aus anderen Dimensionen zu tun. Wann die beiden Umsetzungen offiziell angekündigt werden, ist aktuell noch nicht bekannt.