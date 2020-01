Epic Store: Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck bis 17:00 Uhr gratis

PC

Teaser

Im Epic Store steht das nächste kostenlose Spiel bereit, das ihr bis heute Abend, um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) eurer Epic-Games-Spielebibliothek hinzufügen könnt. Dabei handelt es sich um den Plattformer Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck von Playtonic Games.

Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck ist ein Spin-off zum 2017 erschienenen 3D-Platformer Yooka-Laylee (Testnote: 7.5). Anders als das Original wird der Titel in 2.5D gespielt, wobei die Oberwelt, auf der ihr die verschiedenen Levels auswählt, weiterhin in 3D erkundet wird. Im Spiel machen sich das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Laylee abermals auf, die Pläne ihres Erzfeindes, der kapitalistischen Biene „Capital B“, zu durchkreuzen. Letzterer plant mit einem „Hivemind“-Gerät das ganze Bienenkönigreich zu versklaven. Um ihn aufzuhalten, muss das heldenhafte Duo mit Hilfe der Königin Phoebee die von Capital B versklavten Beetaillons befreien, bevor sie sich in sein „unerreichbares Versteck“ wagen können.