Epic Store: Hello Neighbor bis 17:00 gratis

Im Epic Game Store könnt ihr bis heute Abend um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) das Stealth-Horror-Adventure Hello Neighbor von dem Entwickler Dynamic Pixels als Teil der aktuell laufenden weihnachtlichen Gratisaktion kostenfrei für eure Epic-Games-Spielebibliothek abstauben.

In Hello Neighbor schleicht ihr in das Haus eures Nachbarn, um herauszufinden, welche finsteren Geheimnisse er in seinem Keller versteckt. Dabei bekommt ihr es mit einer fortschrittliche KI zu tun, die aus jeder eurer Bewegungen lernt. Auf eurem Weg durch das fremde Domizil müsst ihr euch Fallen, Kameras und anderen Herausforderungen stellen.