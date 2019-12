The Witcher ist die erfolgreichste TV-Serie des Jahres - lässt The Mandalorian hinter sich

PC Switch XOne PS4

Mit The Witcher ist Netflix offenbar ein echter Hit gelungen. Wie der Business Insider unter Berufung auf die Ergebnisse des Datenunternehmens Parrot Analytics berichtet, ist die Adaption der Fantasy-Romane von Andrzej Sapkowski die erfolgreichste Serie des Jahres. Demnach konnte die TV-Show rund um Geralt von Riva in der vergangenen Woche den bisherigen Spitzenreiter The Mandalorian von Disney Plus vom Throne stoßen.

Wie aus den Daten hervorgeht, konnte The Witcher im Zeitraum zwischen dem 22. und 28. Dezember 2019 alleine in den USA rund 127 Millionen Zuschauer anziehen, während The Mandalorian, das erst im vergangenen Monat Netflix-Hit-Serie Stranger Things nach 21. Wochen an der Chart-Spitze ersetzte, insgesamt etwa 115 Millionen US-Zuschauer verzeichnete.

Die Popularität von The Witcher kommt trotz der schwachen Kritiken der Presse. Auf dem Bewertungsaggregator Rotten Tomatoes erhielt die Serie nur eine Wertung von 59 Prozent von 64 „professionellen“ Kritikern, während der Zuschauerwert (mit 14.399 Stimmen) bei ungleich hohen 93 Prozent liegt. Einige bezahlte Kritiker haben sich dabei offenbar nicht mit Ruhm bekleckert, denn manche Autoren geben zu, die Serie gar nicht ganz geschaut und die meisten Episoden übersprungen zu haben. Einer solcher Beispiele ist das bekannte US-Magazin Entertainment Weekly, das in die Kritik geraten war, nachdem der Autor selbst zugab, nur die erste und die fünfte Folge geschaut zu haben, bevor er der Serie die schlechtes Note („F“) vergab. Der Showrunner Lauren Schmidt Hissrich reagierte auf Twitter gelassen: