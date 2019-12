GOG: Action-RPG Tower of Time bis 1. Januar gratis

PC

Während der Winter-Sale auf GOG.com in die finale Phase geht, verschenkt CD Projekt aktuell das Action-Rollenspiel Tower of Time (zum Indie-Check) von dem Entwickler und Publisher Event Horizon in einer DRM-freien Version. Ihr könnt das Spiel bis zum morgigen Mittwoch, den 1. Januar 2020, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) gratis eurer GOG-Spielebibliothek hinzufügen.

In Tower of Time erkundet ihr mit einer Gruppe von Helden den namensgebenden Turm der Zeit. Das Spiel bietet von Hand gestaltete Umgebungen und ein Echtzeit-Kampfsystem, mit der Möglichkeit, das Geschehen zu verlangsamen oder zu pausieren. Hinzukommen sieben einzigartige Charakterklassen mit eigenen Stärken und Schwächen, über 150 verschiedene Kreaturen mit unterschiedlichen Angriffstaktiken, 50 einzigartige Bosse mit einem breitgefächerten Arsenal an Skills und Zaubern, sowie ein Charakterfortschrittssystem. Im Verlauf des Spiels könnt ihr selbst Gegenstände herstellen und verzaubern und legendäre Items erhalten. Es gibt verschiedene Kampfmodi und fünf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sowie eine Spieler-Stadt, die ihr mit Hilfe von Gold und Edelsteinen ausbauen könnt. Einen Gameplay-Trailer zu Tower of Time könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: