Epic Store: The Talos Principle bis 17:00 Uhr gratis

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

The Talos Principle ab 92,00 € bei Amazon.de kaufen.

Nach Shadow Tactics - Blades of the Shogun (Testnote: 8.5) steht im Epic Games Store der nächste kostenlose Titel zum Download bereit. Dieses Mal handelt es sich um das First-Person-Puzzle-Adventure The Talos Principle vom kroatischen Studio Croteam, das ihr bis heute Abend, um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) kostenfrei eurer Epic-Games-Spielebibliothek hinzufügen könnt.

In The Talos Principle erwacht ihr aus einem Traum und findet euch in einer seltsamen und widersprüchlichen Welt voller uralter Ruinen und fortgeschrittener Technologie wieder. Ihr werdet von eurem Schöpfer beauftragt, eine Reihe komplexer Rätsel zu lösen. Ihr müsst entscheiden: Wollt ihr ihm vertrauen oder ist es an der Zeit unbequeme Fragen zu stellen? Wer genau seid ihr? Welchen Zweck hat euer Dasein? Und werdet ihr diesen Zweck erfüllen?