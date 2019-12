The Witcher 3 - Wild Hunt erreicht auf Steam höhere Spielerzahlen als zum Launch

PC Switch XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 34,34 € bei Amazon.de kaufen.

Rund viereinhalb Jahre nach dem Release stellt CD Projekts Action-Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 8.5) auf Steam neue Spieler-Rekorde auf. Auf Twitter hat der Studio-Global-Community-Lead Marcin Momot neue Ergebnisse aus der Steam-Datenbank verlinkt, die aufzeigen, dass der Titel am gestrigen Sonntag, den 29. Dezember 2019, von 93,835 Nutzer gespielt wurde. Die aktuelle Zahl heute liegt bereits höher, bei 94,601 Spielern. Damit erreichte das Spiel höhere Zahlen, als noch beim Release im Mai 2015. Damals lag die höchste Zahl bei 92,268 Spielern, die bis zum gestrigen Tage auch nicht übertroffen wurde. Den letzten Anstieg auf 53.576 Spieler erlebte der Titel beim Release des Add-ons Blood and Wine (Testnote: 9.5).

Die Gründe für das erneute Interesse der Spieler an dem Titel sind leicht zu erklären. Bereits Anfang letzter Woche haben wir berichtet, dass Netflix mit dem Start der ersten Staffel seiner Serienadaption The Witcher für höhere Spielerzahlen bei allen drei Spielen gesorgt hatte. So wurden schon kurz nach dem Release der Serie auf Steam bei The Witcher 3 - Wild Hunt 48.000 gleichzeitig aktive Spieler verzeichnet. Auch der aktuell laufende Winter-Sale dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben. Aktuell wurde dort die Trilogie um 80 Prozent im Preis reduziert und kann für 11,85 Euro erworben werden. Die „Game of the Year Edition“ des dritten Teils bekommt ihr für 14,99 Euro. Das Spiel gehört aktuell auch zu den Topsellern des Verkaufsevents.