Atlus: Lebenszeichen von Shin Megami Tensei 5 und Project Re Fantasy

Der japanische Publisher Atlus hat ein Status-Update zu zwei seiner angekündigten Projekte geliefert. Nachdem das Unternehmen 2016 mit Project Re Fantasy ein neues Action-Rollenspiel ankündigte, folgte 2017 auch eine Bestätigung für Shin Megami Tensei 5. Zum letzteren gab es allerdings abgesehen von einem kurzen Teaser und der Zusage, dass der Titel auch im Westen exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen wird, kaum etwas Neues zu berichten. Zu Project Re Fantasy sagte der Charakter-Designer Shigenori Soejima in einem Interview mit Game Informer, man sei endlich an einem Punkt angelangt, an dem man eine konkrete Richtung hat und voranschreitet. Nun bestätigte auch Atlus, dass an beiden Titeln nach wie vor gearbeitet werde.

Die Bestätigung erfolgte durch Neujahrskarten, die Atlus an verschiedene Entwickler verschickte. In dieser schreibt Atlus: „Beide Spiele, Shin Megami Tensei 5 und Project Re Fantasy befinden sich in aktiver Entwicklung“. Ein Release-Zeitraum wurde nicht genannt.