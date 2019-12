The Mandalorian: Disney nennt Release-Zeitraum für Season 2

Während die zweite Staffel von Netflix' The Witcher noch bis 2021 auf sich warten lässt, haben die Fans von Disneys The Mandalorian mehr Glück. Die von den Zuschauern aktuell ebenfalls hochgelobte Serie wird, wie Disney jüngst bekannt gab, bereits im Herbst des kommenden Jahres auf Disney Plus fortgesetzt. Ein genauer Release-Termin wurde bisher nicht genannt.

Die letzte der insgesamt acht Episoden mit dem Titel „Redemption“ wurde am vergangenen Freitag ausgestrahlt. In dieser bekamen die Zuschauer auch erstmals das Gesicht des Mandalorianers Dyn Jarren, gespielt von Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones), zu sehen.

Für die zweite Staffel plant der Showrunner Jon Favreau (Iron Man, The Jungle Book), der bereits bei der ersten Staffel bei mehreren Episoden die Regie übernahm, dann aber zu sehr mit den Dreharbeiten des Remakes von The Lion King beschäftigt war, für die eine oder andere Folge wieder Platz auf dem Regiestuhl zu nehmen. Auch Carl Weathers, der in der TV-Show den Agenten der Bounty-Hunter-Gilde, Greef Karga, spielt, wird bei einer Episode Regie führen.

Neben The Mandalorian plant Disney noch zwei weitere TV-Serien. Die eine wird sich um Obi-Wan Kenobi, gespielt von Ewan McGregor (zweite Star-Wars-Trilogie, Beauty and the Beast), drehen, während in der anderen Cassian Andor aus Rogue One, dargestellt von Diego Luna (The Book of Life, Narcos - Mexico) in den Fokus rückt. Beide Serien haben noch keinen Termin.