The Witcher: Soundtrack zur Netflix-Serie ist fertig

Mit seiner Serienadaption von The Witcher hat Netflix einen riesigen Hype entfacht, der nicht nur der Show, den Charakteren und den Schauspielern, sondern auch dem dazugehörigen Soundtrack gilt. So wurde unter anderem die Ballade „Toss a Coin to your Witcher“ (in der deutschen Version „Reiche Gold deinem Hexer“) auf YouTube bereits unzählige Male gecovert. Kein Wunder also, dass der Soundtrack zu der Serie bereits sehnlichst erwartet wird. Via Instagram hat die mit für die Musik verantwortliche Komponistin Sonya Belousova die Fans über den aktuellen Stand der Dinge informiert und gab bekannt, dass der Soundtrack fertig sei:

Ich wollte auf alle eure Fragen bezüglich des offiziellen Soundtracks zu The Witcher eingehen und wann dieser veröffentlicht wird. Der Soundtrack ist fertig und ich kann es nicht abwarten, diesen herauszubringen. Aktuell gibt es aber noch keinen Termin. Es hängt von Netflix ab, ob und wann die Musik erscheinen wird.

Wie Belousova betont, wurden von der offiziellen Seite bisher lediglich vier Songs aus dem Soundtrack über SoundCloud veröffentlicht. Dabei handelt es sich um „Geralt of Rivia“, „Toss A Coin To Your Witcher“, „The Song of The White Wolf“ und „The Last Rose of Cintra“:

Alles was ihr sonst bisher auf YouTube gehört habt und was als „offiziell“ angepriesen wird, sind in Wirklichkeit Leaks mit niedriger Qualität und in manchen Fällen auch Songs, die gar nichts mit der Serie zu tun haben.

Die Komponistin fordert die Fans auf, ihre Stimme auf sozialen Kanälen zu gebrauchen und Netflix wissen zu lassen, wie sehr die Veröffentlichung des Soundtracks gewünscht wird. In ihrem Post veröffentlichte sie auch die offizielle Tracklist, die verrät, dass es insgesamt zwei CDs geben wird, die verschiedene Songs, Tanzmusik und Tavernenmelodien enthalten werden.