Epic Store: Shadow Tactics - Blades of the Shogun bis 17.00 Uhr gratis

PC XOne PS4 Linux MacOS

Shadow Tactics - Blades of the Shogun ab 13,60 € bei Green Man Gaming kaufen.

Shadow Tactics - Blades of the Shogun ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Weihnachtsaktion von Epic neigt sich langsam dem Ende zu. Bis Dienstag, den 31. Dezember 2019 könnt ihr noch täglich ein kostenloses Spiel im Epic Game Store abstauben. Bis heute Abend um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) ist das Taktik-Spiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun (Testnote: 8.5) von Mimimi Productions und Daedalic Entertainment gratis für eure Epic-Store-Spielebibliothek zu haben. Der Normalpreis des Titels liegt bei 39,99 Euro.

Shadow Tactics - Blades of the Shogun versetzt euch nach Japan im Jahre 1615. Das Spiel dreht sich um fünf Assassinen mit außergewöhnlichen Talenten, die im Auftrag des neuen Shoguns Attentaten verüben und Sabotagemissionen absolvieren, um seine Herrschaft zu festigen. Die Gruppe, die aus dem agilen Ninja und Anführer Hayato, dem mächtigen Samurai Mugen, der flinken Fallenstellerin Yuki, dem mysteriösen Scharfschützen Takuma und der Tarnmeisterin Aiko besteht, infiltriert mächtige Festungen, verschneite Bergkloster und geheime Lager in der Wildnis, wobei ihr eure Vorgehensweise stets selbst bestimmen könnt. Dabei plant ihr eure Angriffstaktiken, legt Fallen aus, agiert aus dem Schatten und wenden auch verschiedene Täuschungsmanöver an, um eure meist übermächtigen Gegner zu überlisten.