Final Fantasy 7 Remake: Offenbar Demo in Kürze

PS4

Bis zum Release von Final Fantasy 7 Remake (im E3-Anspielbericht) sind es noch ein paar Monate hin. Noch vor dem Release will Square Enix die potentiellen Käufer offenbar mit einer Demo zu dem Titel auf die Veröffentlichung einstimmen. Einen Hinweis auf die Anspielversion hat die Website GameStat geliefert, auf der Neuerscheinungen des PS-Stores gelistet werden.

GameStat war auch die Website, die zuletzt die Neuauflage von Resident Evil 3 - Nemesis durch die Veröffentlichung von Cover-Bildern indirekt bestätigte. Kurz darauf kündigte Capcom den Titel im Rahmen der diesjährigen Game Awards in Los Angeles offiziell an. Wann die 10,2 GB große Demo zu Final Fantasy 7 Remake zum Download bereitstehen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Vollversion des Spiels wird ab dem 3. März 2020 exklusiv für die PS4 erhältlich sein. Die Exklusivität soll ein Jahr lang andauern, danach kann der Titel auch für andere Plattformen (wie PC oder die Xbox One) umgesetzt werden. Angekündigt wurde bisher aber noch nichts.