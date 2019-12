Saber Interactive arbeitet an mehreren neuen Spielen für die Switch

Die Port-Spezialisten von Saber Interactive sind aktuell mit der Entwicklung mehrerer neuer Titel für die Switch beschäftigt. Dies gab der ehemalige id-Software-Entwickler und aktuelle Chief Creative Officer Tim Willits in einem Interview mit der spanischen Version des Game Reactor bekannt. Um welche Titel es sich dabei konkret handelt, wollte er aber noch nicht verraten:

Ich kann im Moment noch nichts bekannt geben, aber wir lieben die Switch-Plattform und wir entwickeln derzeit einige neue Spiele, die auf der Nintendo Switch verfügbar sein werden. Ich werde sie jetzt allerdings nicht ankündigen.

Saber Interactive hat in der Vergangenheit bekannte Spiele, wie CD Projects Action-Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 8.5), Cyanide Studios' Ego-Adventure Call of Cthulhu (Testnote: 7.0) und Dontnod Entertainments Action-Rollenspiel Vampyr (Testnote: 8.5), auf Nintendos Hybridkonsole portiert. Mit der Plattform kennen sich die Entwickler also bestens aus. Sobald das Studio konkrete Ankündigungen macht, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.