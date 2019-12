Sonic the Hedgehog: Paramount zeigt Baby Sonic im neuen Filmtrailer

andere

In wenigen Wochen wird Paramount Pictures seine (überarbeitete) Live-Action-Verfilmung von Sonic the Hedgehog in die weltweiten Kinos bringen. Auf dem japanischen YouTube-Kanal des Filmstudios wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem erstmals auch Baby Sonic zu sehen ist, der durch die Landschaften flitzt und am Ende eine Blume in die Kamera hält.

Sega will offenbar mit dem „Niedlichkeitsbonus“ den Verkauf der Kinotickets in Japan ankurbeln und vielleicht auch den gleichen Hype entfachen, wie es Disney mit Baby Yoda für seine Star-Wars-Serie The Mandalorian getan hat. Der rasante kleine Igel wird in Japan wohl auch als Schlüsselanhänger angeboten. Den Trailer könnt ihr unterhalb dieser Zeilen anschauen. Eine westliche Version des Clips gibt es auf den offiziellen Kanälen noch nicht.