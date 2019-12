Yakuza - Like a Dragon: Neues Video zeigt Kämpfe, Charaktere und mehr

PS4

Der japanische Release von Yakuza - Like a Dragon (in Japan Ryū ga Gotoku 7 - Hikari to Yami no Yukue) rückt immer näher. Anlässlich der baldigen Veröffentlichung hat Sega einen neuen Trailer veröffentlicht, der Euch einen weiteren Blick auf verschiedene Schauplätze, Charaktere und Kämpfe werfen lässt. Letzere laufen erstmals in der Geschichte der Serie rundenbasiert ab. In dem neuen Clip werden schon mal einige der Fähigkeiten und Combos vorgestellt.

Die Geschichte von Yakuza - Like a Dragon dreht sich um Ichiban Kasuga, der für die Verbrechen, die Wakagashira Jo Sawashiro begangen hatte, 18 Jahre im Gefängnis verbrachte, nachdem er die Schuld auf sich nahm, um seinen Boss Masumi Arakawa und den Tojo-Clan zu schützen. Doch niemand holte ihn bei seiner Freilassung ab und bei seiner Rückkehr in sein Heimatviertel Kamurocho stellt Ichiban schon bald fest, dass sich einiges verändert hat. Durch den Verrat von Masumi Arakawa ist der Tojo-Clan gefallen und der Stadtteil wird nun durch die Polizei und die Omi Alliance von Kansai Yakuza beherrscht. Als er seinen ehemaligen Boss zur Rede stellen will, wird Ichiban angeschossen und kommt später auf einer Mülldeponie in Yokohama zu sich. Hier, in dem Viertel Isezaki Ijincho, nimmt die Geschichte ihren Lauf.

In Japan wird Yakuza - Like a Dragon in rund drei Wochen, ab dem 16. Januar 2020 im Handel erhältlich sein. Einen Veröffentlichungstermin für den Westen nannte Sega bisher noch nicht.