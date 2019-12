Google Stadia: Zwei weitere Spiele für die Pro-Nutzer im Januar

Google hat für seine Streaming-Plattform Stadia zwei weitere Titel angekündigt, die ab dem 1. Januar 2020 für die Pro-Abonnenten bereitstehen werden. Dabei handelt es sich zum einen um das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) von Crystal Dynamics in der „20 Year Celebration Edition“ und zum anderen um den Rhythmusspiel-Racer Thumper von Drool.

Der Vorgänger Tomb Raider (Testnote: 9.0) in der „Definitive Edition“ ist nur noch bis zum 31. Dezember 2019, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) für die Pro-Abonnenten verfügbar. Wer also das Spiel haben will, sollte bis zum Ende des Monats zugreifen. Danach wird der Titel aus dem Programm genommen. Einmal gesichert, steht euch das Spiel so lange zur Verfügung, so lange ihr ein Pro-Abonnent bleibt. Die Berufssimulation Landwirtschafts-Simulator 19 in der „Platinum Edition“, der Online-Shooter Destiny 2: The Collection (Testnote: 8.5) und das Prügelspiel Samurai Shodown können auch im Januar weiterhin hinzugefügt werden.