Steam: „Die Besten im Jahr 2019“ // Topseller, Meistgespielte Titel & mehr

Zum Ende eines Jahres werden naturgemäß zahlreiche Bestenlisten mit Bezug zu unserem Hobby veröffentlicht oder nach den besten Titeln des Jahres 2019 gesucht, wie im Fall unserer GamersGlobal-Community-Awards. Auch Valve wirft auf Steam „einen Blick zurück auf die meistverkauften, meistgespielten und beliebtesten neuen Spiele des Jahres“, die sich auf fünf Listen verteilen.

Genaue Umsatzzahlen nennt das Unternehmen wie üblich nicht. Stattdessen werden die Spiele in den Topseller-Listen in die vier Kategorien Platin (Platz 1–12), Gold (Platz 13–24), Silber (Platz 25–40) und Bronze (Platz 41–100) eingeteilt. Nachfolgend beschränken wir uns nur auf die Platin-Ränge, die restlichen Platzierungen könnt ihr auf den jeweiligen Steamseiten einsehen, siehe Verlinkungen in den Quellen. Aus Gründen der besseren Übersicht verzichten wir in den Listen auf fett formatierte Spielenamen.

Topseller

Diese Liste umfasst jene Titel, die im Verlauf der zurückliegenden zwölf Monate den höchsten Umsatz generieren konnten. Laut Steam werden sowohl „die Verkäufe des Spiels selbst, Verkäufe im Spiel und Verkäufe von Zusatzinhalten, die mit dem betreffenden Spiel im Zusammenhang stehen“, berücksichtigt.

Counter-Strike - Global Offensive (kostenlos) Civilization 6 Dota 2 (kostenlos) Sekiro - Shadows die Twice The Elder Scrolls Online Destiny 2 (kostenlos) Monster Hunter - World Playerunknown's Battlegrounds Grand Theft Auto 5 Warframe (kostenlos) Rainbow Six - Siege Total War - Three Kingdoms

Meistgespielte Spiele

In dieser Rubrik dienen nicht die Umsätze als Basis, sondern einzig die Spielerzahlen. Konkret geht es um Spiele, „die zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem Jahr mehr als 15.000 gleichzeitige Spieler“ aufweisen konnten. Zudem wurden „kurzfristige Spitzen der Spieleranzahl während Zeiten wie Verlosungen und Gratiswochenenden nicht berücksichtigt“. Über 100.000 gleichzeitge Spieler hatten:

Destiny 2 (kostenlos) Warframe (kostenlos) Grand Theft Auto 5 Halo - The Master Chief Collection Counter-Strike - Global Offensive (kostenlos) Total War - Three Kingdoms Playerunknown's Battlegrounds Sekiro - Shadows die Twice Dota 2 Rainbow Six - Siege Dota Underlords Path of Exile

Weitere Unterteilungen stellen Titel mit mehr als 50.000 (zum Beispiel Red Dead Redemption 2, No Man's Sky), 25.000 (unter anderem Star Wars Jedi - Fallen Order, Landwirtschafts-Simulator 19) und 15.000 (zum Beispiel Greedfall, Dark Souls 3) gleichzeitigen Usern vor.

Top-Neuerscheinungen

Die Top-Neuerscheinungen basieren auf dem Gesamtumsatz aus den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung. Neben den zwölf Top-Neuheiten des gesamten Jahres – siehe nachfolgende Aufzählung – hat Valve auch monatliche Zusammenfassungen erstellt.

Halo - The Master Chief Collection Mordhau Red Dead Redemption 2 Devil May Cry 5 Planet Zoo Sekiro - Shadows die Twice Resident Evil 2 Destiny 2 (kostenlos) Code Vein Star Wars Jedi - Fallen Order Total War - Three Kingdoms Remnant - From the Ashes

VR-Topseller

Bezogen auf Virtual Reality heißt es im Steam-Blog, dass „VR im Jahr 2019 weiterhin erhebliches Wachstum [erlebte] und über 600 neue VR-exklusive Titel über das gesamte Jahr hinweg veröffentlicht [wurden]. Die folgende Auflistung umfasst die zwölf meistverkauften VR-exklusiven Titel des Jahres, gemessen am Gesamtumsatz.

Arizona Sunshine Zero Caliber Superhot VR Gorn Beat Saber Pavlov Boneworks VR Kanojo Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades Blade & Sorcery Fallout 4 VR The Elder Scrolls 5 - Skyrim VR

Beste Early-Access-Absolventen

Um Spiele, die sich im Early Access befinden, machen Spielerinnen und Spieler teilweise nach wie vor einen Bogen, weil die Entwicklung dieser Titel schlicht noch nicht abgeschlossen ist. Bei der nachfolgenden Platin-Liste handelt es sich um Spiele, „die während des Early Access eine starke Community aufgebaut haben und 2019 zu kommerziell erfolgreichen Veröffentlichungen wurden“. Als Grundlage für die Platzierungen dienen der Umsatz aus dem gesamten Jahr 2019 (während der Early-Access-Phase und nach der Veröffentlichung des fertiggestellten Titels).