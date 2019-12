Bright Memory: RTX-Demo und Neuigkeiten zur Entwicklung

PC XOne PS4

Anfang des Jahres 2019 sorgte die Early-Access-Veröffentlichung Bright Memory - Episode 1 mit schicker Grafik und fetzigem Shooter-Gameplay für Furore. Kritisiert wurde aber auch, dass der chinesische Ein-Mann-Entwickler FYQD lediglich auf vorgefertigte Grafiken aus dem Lieferumfang der Unreal Engine 4 zurückgriff. Finanziell war der Release auf jeden Fall ein Erfolg, über die weitere Entwicklung der Vollversion, die den Namen Bright Memory - Infinite tragen soll, wurden die Fans über regelmäßige Steam-Updates auf dem Laufenden gehalten.

Bereits im Februar und März verkündete der bisherige "Einzelkämpfer" hinter FYQD-Studio, der Episode 1 in seiner Freizeit entwickelt hatte, dass er nun mit einem Team in Vollzeit an dem Spiel arbeiten würde. Die Entwicklung wurde komplett von vorne begonnen. Der Gameplay-Kern soll beibehalten werden, Story und Levels werden aber neu gebaut - so verwendet man in Zukunft auch eigene 3D-Modelle für Charaktere und Gegner. Die nächste große Neuigkeit kam im November: Der Publisher Playism wird Bright Memory - Infinite außerhalb von China vertreiben und lokalisieren. Als erste Amtshandlung wurde bereits Episode 1 mit englischer und japanischer Sprachausgabe versehen. Heldin Shelia wird im Englischen von Sprecherin Hannah Grace vertont, auf japanisch von Ishikawa Yui.

Zu guter Letzt wurde in diesen Tagen ein Update für Episode 1 veröffentlicht, das dem Spiel eine selbstablaufende Raytracing-Demo auf Basis von Nvidias RTX-Technologie hinzufügte. Die kurze Sequenz nutzt Technologien wie Reflexionen, Schatten, globale Beleuchtung und Umgebungsverdeckung. Einen Screenshot seht ihr im Teaserbild. Angehängt haben wir euch den zur E3 2019 veröffentlichten Trailer zu Bright Memory - Infinite. Ein weiteres empfehlenswertes Video, das Szenen aus Bright Memory - Episode 1 mit englischer Sprachausgabe zeigt, findet ihr in den Quellen. Ein Release-Termin für die Vollversion ist noch nicht bekannt.